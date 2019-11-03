Сон завдав жахливої травми Андре Гомешу і розплакався, побачивши викривлену ногу суперника – моторошні кадри

Хавбек Тоттенхема Сон Хин Мін пережив одні з найгірших хвилин у своїй кар'єрі після наджорсткого підкату проти гравця Евертона Андре Гомеша.

Жахливе зіткнення відбулося на 78 хвилині матчу 11 туру АПЛ між Евертоном і Тоттенхемом (1:1).

Кейн відсутній на гру проти Евертона через проблеми зі здоров'ям – участь зірки Тоттенхема в матчі ЛЧ під питанням

Кореєць Сон Хин Мін різко стрибнув у ноги хавбека "ірисок" Андре Гомеша, який після цього ще й налетів на Сержа Ор'є. Вінгер Тоттенхема відразу перепросив за свої грубощі, однак він ще не знав, наскільки важкою є травма опонента. Стопа Гомеша викривилася під неприроднім кутом, і Сон просто не міг стримати сліз, коли побачив, що накоїв.

Зрештою, арбітр зустрічі Мартін Аткінсон показав пряму червону картку гравцю "шпор", який покидав газон у вкрай пригніченому настрої.

Евертон вирвав нічию у Тоттенхема, Лестер переміг Крістал Пелас і піднявся на третю сходинку: 11-й тур АПЛ, неділя