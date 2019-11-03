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Сон завдав жахливої травми Андре Гомешу і розплакався, побачивши викривлену ногу суперника – моторошні кадри

21:15 183 Читать на русском
Сон завдав жахливої травми Андре Гомешу і розплакався, побачивши викривлену ногу суперника – моторошні кадри
Сон Хин Мін (справа) / Reuters

Хавбек Тоттенхема Сон Хин Мін пережив одні з найгірших хвилин у своїй кар'єрі після наджорсткого підкату проти гравця Евертона Андре Гомеша.

90+7’ Дженк Тосун
 
Деле Аллі 63’
Сон Хин Мін 79’
63’ Деле Аллі
79’ Сон Хин Мін
90+7’ Дженк Тосун

Жахливе зіткнення відбулося на 78 хвилині матчу 11 туру АПЛ між Евертоном і Тоттенхемом (1:1).

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Кореєць Сон Хин Мін різко стрибнув у ноги хавбека "ірисок" Андре Гомеша, який після цього ще й налетів на Сержа Ор'є. Вінгер Тоттенхема відразу перепросив за свої грубощі, однак він ще не знав, наскільки важкою є травма опонента. Стопа Гомеша викривилася під неприроднім кутом, і Сон просто не міг стримати сліз, коли побачив, що накоїв.

Зрештою, арбітр зустрічі Мартін Аткінсон показав пряму червону картку гравцю "шпор", який покидав газон у вкрай пригніченому настрої.

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Важка травма Відеоновини Евертон - Тоттенхем Сон Хин Мін Сон Хин Мін Андре Гомеш Андре Гомеш Тоттенхем Тоттенхем Англія
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