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Ето'О став гравцем Катар СК

10:17 458 Читать на русском
Ето'О став гравцем Катар СК
Самуель Ето'О / соцмережі

Камерунський форвард Самуель Ето'О продовжить кар'єру в чемпіонаті Катару.

Катар СК на своєму офіційному сайті оголосив про підписання легендарного камерунського форварда Самюеля Ето'О. Деталі контракту не повідомляються.

Ето'О хоче стати президентом Камеруну

Футболіст відомий своїми виступами в Європі за Барселону та Інтер, де провів найкращі роки кар'єри. Останнім клубом камерунця був турецький Коньяспор, з яким він розірвав контракт.

Ето'О тричі ставав переможцем Ліги чемпіонів (у 2006, 2009 та 2010 роках).

Теги
Трансфери Катар СК Світ Самюель Ето'О Самюель Ето'О
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