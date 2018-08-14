Ето'О став гравцем Катар СК

Камерунський форвард Самуель Ето'О продовжить кар'єру в чемпіонаті Катару.

Катар СК на своєму офіційному сайті оголосив про підписання легендарного камерунського форварда Самюеля Ето'О. Деталі контракту не повідомляються.

Ето'О хоче стати президентом Камеруну

Футболіст відомий своїми виступами в Європі за Барселону та Інтер, де провів найкращі роки кар'єри. Останнім клубом камерунця був турецький Коньяспор, з яким він розірвав контракт.

Ето'О тричі ставав переможцем Ліги чемпіонів (у 2006, 2009 та 2010 роках).