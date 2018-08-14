Это'О стал игроком Катар СК

Камерунский форвард Самуэль Это'О продолжит карьеру в чемпионате Катара.

Катар СК на своем официальном сайте объявил о подписании легендарного камерунского форварда Самюэля Это'О. Детали контракта не сообщаются.

Это'О хочет стать президентом Камеруна

Футболист известен своими выступлениями в Европе за Барселону и Интер, где провел лучшие годы карьеры. Последним клубом камерунца был турецкий Коньяспор, с которым он разорвал контракт.

Это'О трижды становился победителем Лиги чемпионов (в 2006, 2009 и 2010 годах).