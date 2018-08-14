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Это'О стал игроком Катар СК

10:17 112 Читати українською
Это'О стал игроком Катар СК
Самуель Это'О / соцсети

Камерунский форвард Самуэль Это'О продолжит карьеру в чемпионате Катара.

Катар СК на своем официальном сайте объявил о подписании легендарного камерунского форварда Самюэля Это'О. Детали контракта не сообщаются.

Это'О хочет стать президентом Камеруна

Футболист известен своими выступлениями в Европе за Барселону и Интер, где провел лучшие годы карьеры. Последним клубом камерунца был турецкий Коньяспор, с которым он разорвал контракт.

Это'О трижды становился победителем Лиги чемпионов (в 2006, 2009 и 2010 годах).

Теги
Трансферы Мир Катар СК Самюэль Это'о Самюэль Это'о
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