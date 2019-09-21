Моурінью на прикладі Ето'О показав несправедливість футболу

Португальський фахівець Жозе Моурінью поділився думкою щодо камерунця Самюеля Ето'О, з яким працював тренуючи Інтер та Челсі.

"Я не можу зрозуміти, чому Ето'О ніколи не вигравав "Золотий м'яч", з огляду на його вражаючу кар'єру. Він тричі грав у фіналі Ліги чемпіонів, двічі переміг з Барселоною і забивав в обох фіналах. Самюель також виграв Лігу чемпіонів з Інтером і завоював безліч титулів країни.

Самюель Ето'О оголосив про завершення кар’єри

Протягом декількох років він був найкращим нападником світу і я вважаю, що він заслужив "Золотий м'яч". На жаль, на такі речі ми не в змозі повпливати", – сказав Моурінью в ефірі камерунської радіостанції.

Ето'О високо відзначив роль Моурінью в своїй кар'єрі

Нагадаємо, 7 вересня 38-річний нападник у своєму Інстаграмі оголосив про завершення кар'єри. Згодом, в одному з численних інтерв’ю Самюель назвав Моурінью одиним з найкращих людей у світовому футболі.

Ето'О почав професійну кар'єру у Реалі, після чого пограв у кількох іспанських клубах, головним з яких для нього стала Барселона. Форвард також виступав у Інтері, Анжи, Челсі, Евертоні, Сампдорії. В останні роки Ето'О грав у Туреччині та Катарі.

Роналдо, Фігу, Ібрагімовіч, Коутінью, Ікарді та ще 11 гравців, які впродовж кар'єри грали за Інтер і Барселону