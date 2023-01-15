Чемпіонат Іспанії 2022/23, 17-й тур

Хетафе – Еспаньйол – 1:2

Голи: Унал, 7 – Хоселу, 6, Пуадо, 62

Альмерія – Атлетіко – початок о 17:15

Еспаньйол підходив до виїзного матчу проти Хетафе з 7-матчевою безвиграшною серією за плечима й тримаючись на передостанній позиції в турнірній таблиці. У мадридців ситуація була не набагато кращою – їхній відрив від трійки аутсайдерів становив всього два очки. В таких умовах командам була потрібна тільки перемога.

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Шалена мотивація вилилась у два дуже швидких голи. Унал на 6-й хвилині вивів господарів уперед, однак каталонці відігрались вже на 7-й зусиллями Хоселу. Цікаво, що Хоселу став першим футболістом, якому вдалося забити двозначну кількість голів (10) у чотирьох сезонах поспіль. В середині ж другого тайму він ще й асистував на Пуадо, що й принесло Еспаньйолу перемогу – 1:2. "Папуги" покидають зону вильоту.

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