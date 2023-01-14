У суботу у 17-му турі чемпіонату Іспанії відбулось декілька матчів. Звіт про них читайте на "Футбол 24".

Іспанія, Ла Ліга, 17-й тур

Осасуна – Мальорка – 1:0

Гол: Ороз, 47

Реал Сосьєдад – Атлетік – початок матчу о 22:00

Жирона оформила камбек з Севільєю на очах Циганкова, вирвавши перемогу на останніх хвилинах

Осасуна у матчі з Мальоркою прагнула нарешті перервати триматчеву безвиграшну серію. У разі перемоги господарі зберігали непогані шанси поборотись за єврокубки, тож взялись до справи з перших хвилин. Володіючи суттєвою перевагою у володінні м'ячем і за кількістю ударів, памплонці так і не зуміли пробити суперника у першому таймі.

Натомість одразу після перерви забив Ороц. Баба у відповідь міг зрівнювати, але влучив у стійку. Господарі продовжили контролювати гру, довівши її до переможного фіналу. Як наслідок, Осасуна набрала 27 очок і піднялась на сьому сходинку турнірної таблиці Ла Ліги, Мальорка з 22-ма пунктами десята.

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