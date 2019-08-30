Еспаньйол, не програвши Зорі, повторив історичний єврокубковий рекорд Аякса

Матч-відповідь плей-офф кваліфікації Ліги Європи проти Зорі (2:2) став знаковим для Еспаньйола.

Іспанський клуб у двоматчевому протистоянні з луганцями не зазнав жодної поразки і продовжив безпрограшну серію у єврокубках до 21 поєдинку.

Чудові голи Лєднєва та Русина у відеоогляді матчу Зоря – Еспаньйол – 2:2

Це повторення історичного рекорду Аякса Луї ван Гаала. Феноменальний відрізок амстердамців (1994/96) вже 23 роки не могла повторити жодна європейська команда.

Отже, Еспаньйол не програє у єврокубках з сезону 2006/07, коли каталонці з Ернесто Вальверде пробились до фіналу Ліги Європи та лише у серії пенальті склали зброю перед Севільєю. До цього не було поразок ані в кваліфікації (два матчі з Петржалкою), ані на груповому етапі, ані у плей-офф – 19 матчів загалом. Заради справедливості зазначимо, що після того розіграшу "папуги" не виступали у єврокубках 12 років.

Зоря – Еспаньйол: Скрипник витягує найкраще, гольові привіти Динамо і камбек "мужиків" vs екс-кіпер Реала в матчі ЛЄ