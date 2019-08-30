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Эспаньол, не проиграв Заре, повторил исторический еврокубковый рекорд Аякса

00:57 26 Читати українською
Эспаньол, не проиграв Заре, повторил исторический еврокубковый рекорд Аякса
ФК Эспаньол

Ответный матч плей-офф квалификации Лиги Европы против Зари (2:2) стал знаковым для Эспаньола.

54’ Богдан Леднев
78’ Назарий Русин
 
Факундо Феррейра 34’
Матиас Варгас 62’
34’ Факундо Феррейра
54’ Богдан Леднев
62’ Матиас Варгас
78’ Назарий Русин

Испанский клуб в двухматчевом противостоянии с луганчанами не потерпел ни одного поражения и продолжил беспроигрышную серию в еврокубках до 21 поединка.

Великолепные голы Леднева и Русина в видеообзоре матча Заря – Эспаньол – 2:2

Это повторение исторического рекорда Аякса Луи ван Гаала. Феноменальный отрезок амстердамцев (1994/96) уже 23 года не могла повторить ни одна европейская команда.

Итак, Эспаньол не проигрывает в еврокубках с сезона 2006/07, когда каталонцы с Эрнесто Вальверде пробились в финал Лиги Европы и лишь в серии пенальти сложили оружие перед Севильей. До этого не было поражений ни в квалификации (два матча с Петржалку), ни на групповом этапе, ни в плей-офф – 19 матчей в целом. Справедливости ради отметим, что после того розыгрыша "попугаи" не выступали в еврокубках 12 лет.

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