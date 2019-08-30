Эспаньол, не проиграв Заре, повторил исторический еврокубковый рекорд Аякса

Ответный матч плей-офф квалификации Лиги Европы против Зари (2:2) стал знаковым для Эспаньола.

Испанский клуб в двухматчевом противостоянии с луганчанами не потерпел ни одного поражения и продолжил беспроигрышную серию в еврокубках до 21 поединка.

Великолепные голы Леднева и Русина в видеообзоре матча Заря – Эспаньол – 2:2

Это повторение исторического рекорда Аякса Луи ван Гаала. Феноменальный отрезок амстердамцев (1994/96) уже 23 года не могла повторить ни одна европейская команда.

Итак, Эспаньол не проигрывает в еврокубках с сезона 2006/07, когда каталонцы с Эрнесто Вальверде пробились в финал Лиги Европы и лишь в серии пенальти сложили оружие перед Севильей. До этого не было поражений ни в квалификации (два матча с Петржалку), ни на групповом этапе, ни в плей-офф – 19 матчей в целом. Справедливости ради отметим, что после того розыгрыша "попугаи" не выступали в еврокубках 12 лет.

Заря не переиграла Эспаньол в безумном матче и вылетела из Лиги Европы – голов динамовцев не хватило