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Чудові голи Лєднєва та Русина у відеоогляді матчу Зоря – Еспаньйол – 2:2

29 серпня 22:33 2298 Читать на русском
Чудові голи Лєднєва та Русина у відеоогляді матчу Зоря – Еспаньйол – 2:2
Зоря – Еспаньйол – відео голів та огляд матчу / Фото ФК Еспаньйол

Зоря зіграла внічию с Еспаньйолом у матчі-відповіді раунду плей-офф кваліфікації Ліги Європи 2019/20 (2:2). Дивіться відео голів та огляд матчу Зоря – Еспаньйол на "Футбол 24".

54’ Богдан Лєднєв
78’ Назарій Русин
 
Факундо Феррейра 34’
Матіас Варгас 62’
34’ Факундо Феррейра
54’ Богдан Лєднєв
62’ Матіас Варгас
78’ Назарій Русин

Зоря активно розпочала матч проти Еспаньйола. Луганці часто атакували ворота суперника, але за іронією долі рахунок відкрили гості.

Зоря не переграла Еспаньйол у шаленому матчі та вилетіла з Ліги Європи – голів динамівців не вистачило

На 34-й хвилині екс-форвард Шахтаря Факундо Феррейра головою влучно замкнув навіс з кутового.

В другому таймі Зоря ще більше прибавила і це принесло свої плоди. Богдан Лєднєв технічно розібрався із захисниками Еспаньйола та влучно пробив у кут воріт.

Згодом Зоря пропустила вдруге. Але на 78 хвилині матчу нападник луганців Назарій Русин завдяки індивідуальним діям вдруге зрівняв рахунок у матчі.

Відтак, нічия 2:2, завдякий якій Еспаньйол пробився у груповий етап Ліги Європи.

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Теги
Ліга Європи Відеоновини Зоря - Еспаньйол Зоря Зоря Еспаньйол Еспаньйол
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