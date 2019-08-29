Чудові голи Лєднєва та Русина у відеоогляді матчу Зоря – Еспаньйол – 2:2

Зоря зіграла внічию с Еспаньйолом у матчі-відповіді раунду плей-офф кваліфікації Ліги Європи 2019/20 (2:2). Дивіться відео голів та огляд матчу Зоря – Еспаньйол на "Футбол 24".

Зоря активно розпочала матч проти Еспаньйола. Луганці часто атакували ворота суперника, але за іронією долі рахунок відкрили гості.

Зоря не переграла Еспаньйол у шаленому матчі та вилетіла з Ліги Європи – голів динамівців не вистачило

На 34-й хвилині екс-форвард Шахтаря Факундо Феррейра головою влучно замкнув навіс з кутового.

В другому таймі Зоря ще більше прибавила і це принесло свої плоди. Богдан Лєднєв технічно розібрався із захисниками Еспаньйола та влучно пробив у кут воріт.

Згодом Зоря пропустила вдруге. Але на 78 хвилині матчу нападник луганців Назарій Русин завдяки індивідуальним діям вдруге зрівняв рахунок у матчі.

Відтак, нічия 2:2, завдякий якій Еспаньйол пробився у груповий етап Ліги Європи.