Андерлехт із Богданом Михайліченком у складі переграв Серкль Брюгге у рамках 5-го-туру чемпіонату Бельгії. Читайте звіт про матч на сайті "Футбол 24".

Чемпіонат Бельгії 2020/21, 5-й тур

Андерлехт – Серкль Брюгге – 2:0

Голи: Нмеча, 36 (пен.), Мурільйо, 68

В першому таймі Андерлехт захопив ініціативу, але відкрив рахунок в матчі ближче до перерви – вихованець Манчестер Сіті Лукас Нмеча реалізував пенальті. Столичний клуб і в другому таймі атакував більш впевнено – спроби Серкль Брюгге були надто неточними (аж 1 удар у площину з 8 загальних).

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Андерлехт подвоїв свою перевагу на 68 хвилині після несподіваного розіграшу штрафного – Мурільйо отримав розрізну передачу і легко переграв голкіпера. Відзначимо, що Михайліченко провів на полі повний матч. Проте, українець запам'ятався завдяки курйозному епізоду: його одноклубник Доку почав забігати до штрафного суперника, де налетів на Богдана. На щастя, епізод завершився без травм.

Таки чином, Андерлехт набрав 9 очок після двох поспіль нічиїх та розташувався на 5 місці, а Серкль Брюгге з 6 пунктами залишився дев'ятим.

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