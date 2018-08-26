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Есеола: В київському Арсеналі грає 90% футболістів, у яких немає любові до клубу

09:26 558 Читать на русском
Есеола: В київському Арсеналі грає 90% футболістів, у яких немає любові до клубу
Адерінсола Есеола / соцмережі

Колишній футболіст Арсенал-Київ Адерінсола Есеола розкритикував керівництво столичного клубу.

Призначення Раванеллі в Арсенал? Там керівництво намагається за рахунок тренера привернути увагу до клубу. Але абсолютно неправильно змінювати тренера, коли він виграв чемпіонат, і повністю змінювати команду. Якщо б вкладали сотні мільйонів доларів і приходили футболісти високого рівня, то тоді ще можна про щось говорити. А коли це робиться так, що приходять ноунейми, то тільки за рахунок тренера дуже складно буде.

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Я не бачу перспектив, оскільки зараз грає 90% футболістів, у яких немає любові до Арсенала і вони взагалі не розуміють, що таке Арсенал. Якби залишився той склад команди і той тренер, що був торік, то ми би побачили зовсім інший Арсенал.

Гадаю, що по результатах видно. Все, що там робиться, виливається на футбольному полі. Я їм бажаю удачі, щоби побільше вигравали", – підсумував Есеола для FootballHub.

Український фовард Адерінсола Есеола виступав у складі "гармашів" з 2014 по 2016 роки.

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Арсенал-Київ Арсенал-Київ Адерінсола Есеола Адерінсола Есеола
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