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АРСЕНАЛ-КИЇВ - КАРПАТИ ДЕСНА - ЗОРЯ УКРАЇНЦІ ЗА КОРДОНОМ

Непогодов та Есеола увійшли в список найкращих гравців чемпіонату Казахстану

09:32 209 Читать на русском
Непогодов та Есеола увійшли в список найкращих гравців чемпіонату Казахстану
Адерінсола Есеола / фото: соцмережі

Професійна футбольна ліга Казахстану відзначила дії українських футболістів.

Казахстанські тренери та гравці визначили 22-х найкращих виконавців за підсумками сезону, повідомляє сайт Професійної футбольної ліги Казахстану.

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У списку найкращих гравців опинилися двоє українців: голкіпер Тобола Дмитро Непогодов та форвард Кайрата Адерінсола Есеола.

Крім того, в списку присутні два колишніх легіонера українських клубів: екс-гравець Дніпра, Арсенала і Кривбаса Джаба Канкава і колишній представник донецького Металурга Маркос Пізеллі.

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Світ Джаба Канкава Джаба Канкава Дмитро Непогодов Дмитро Непогодов Маркос Пізеллі Маркос Пізеллі Адерінсола Есеола Адерінсола Есеола
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