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Кайрат Есеоли оригінальним чином виграв Кубок Казахстану

15:38 354 Читать на русском
Кайрат Есеоли оригінальним чином виграв Кубок Казахстану
Кайрат виграв Кубок Казахстану / фото: ФК Кайрат

У фіналі Кубка Казахстану Кайрат мінімально здолав Атирау та став 9-разовим володарем трофею.

Кубок Казахстану, фінал

Атирау – Кайрат – 0:1

Гол: Соколенко, 15

Кайрат, за який виступає українець Адерінсола Есеола, вдев'яте у своїй історії виграв національний Кубок. У фіналі Кайрат мінімально здолав Атирау.

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Цікаво, що протягом всього турніру за Кайрат виступали виключно молоді гравці з казахстанським паспортом, інформує офіційний сайт клубу.

Таким чином у Есеоли в активі жодного матчу в Кубку. А от у чемпіонаті 27-річний екс-форвард Зірки, Олександрії та Арсенала-Київ забив 9 голів у 16 поєдинках.

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Теги
Світ Українці за кордоном Кайрат Алмати Кайрат Алмати Чемпіонат Казахстану Адерінсола Есеола Адерінсола Есеола
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