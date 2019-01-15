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Еріксен відмовився продовжувати контракт з Тоттенхемом і хоче перейти в Реал

22:56 514 Читать на русском
Еріксен відмовився продовжувати контракт з Тоттенхемом і хоче перейти в Реал
Крістіан Еріксен / Фото AP

Схоже, хавбек Тоттенхема Крістіан Еріксен однозначно вирішив попрощатись з лондонським клубом.

Еріксен не має наміру продовжувати контракт з лондонським клубом, повідомляє AS, посилаючись на близьке до футболіста джерело.

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26-річний данець зацікавлений у продовжені кар'єри в мадридському Реалі.

Раніше стало відомо, що Тоттенхем не хоче просто так відпускати одного з ключових гравців і повісив на Крістіана цінник у 250 млн євро.

Нагадаємо, нинішня угода хавбека з лондонським клубом розрахована до 2020 року.

В поточному сезоні АПЛ Еріксен провів 19 матчів, в яких відзначився 4-ма голами та 7-ма асистами.

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