Почеттіно порівняв Еріксена зі своїм собакою

Головний тренер Тоттенхема Маурісіо Почеттіно не добирає слів, коли мова заходить про майбутнє хавбека Крістіана Еріксена.
Крістіан – фантастичний гравець. Ми сподіваємося, що він підпише довгостроковий контракт, але в такому бізнесі, як футбол, все впирається в терміни і переговори. Він готовий чекати. Може підписати контракт на цьому тижні, а може і через шість місяців.
Реалу доведеться побити трансферний рекорд, щоб підписати Еріксена
Крістіан – особлива людина, потрібно давати йому свободу на полі та довіритися йому.
Це як з моїм собакою в парку, я говорю: "Іди, я довіряю тобі!".
Рано чи пізно рішення буде прийнято. Сподіваюся, що він продовжить контракт з клубом", – цитує Почеттіно Sky Sports.
Нагадаємо, нинішня угода хавбека з клубом розрахована до 2020 року.
Піні Захаві – головний агент футбольного світу. Трансфери-привиди, власні клуби та солідний вплив на АПЛ