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Почеттіно порівняв Еріксена зі своїм собакою

12 січня 06:00 1 Читать на русском
Почеттіно порівняв Еріксена зі своїм собакою
Маурісіо Почеттіно (праворуч) дає вказівки Еріксену / Фото Reuters

Головний тренер Тоттенхема Маурісіо Почеттіно не добирає слів, коли мова заходить про майбутнє хавбека Крістіана Еріксена.

Крістіан – фантастичний гравець. Ми сподіваємося, що він підпише довгостроковий контракт, але в такому бізнесі, як футбол, все впирається в терміни і переговори. Він готовий чекати. Може підписати контракт на цьому тижні, а може і через шість місяців.

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Крістіан – особлива людина, потрібно давати йому свободу на полі та довіритися йому.

Це як з моїм собакою в парку, я говорю: "Іди, я довіряю тобі!".

Рано чи пізно рішення буде прийнято. Сподіваюся, що він продовжить контракт з клубом", – цитує Почеттіно Sky Sports.

Нагадаємо, нинішня угода хавбека з клубом розрахована до 2020 року.

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Теги
Маурісіо Почеттіно Маурісіо Почеттіно Крістіан Еріксен Крістіан Еріксен Тоттенхем Тоттенхем Англія
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