Браїм Діас: той незручний момент, коли вболіваєш за Барсу, але переходиш у Реал

Зимовий новачок Реала "попалився" на любові до каталонського гранда. З Мадридом це трапляється не вперше.

Браїм Діас сяяв від радості під час презентації на Сантьяго Бернабеу. 19-річний талант розповідав про реалізацією своєї найзаповітнішої мрії, про велику любов до "бланкос" та про бажання якомога швидше ступити на газон легендарного стадіону. Словом, все було схоже на традиційне у таких випадках "та я з дитинства за Реал".

Реал представив Браїма Діаса на Сантьяго Бернабеу

Однак вже наступного дня Діасу довелось виправдовуватись за своє підліткове захоплення – Барселону. Виною усьому відео 7-річної давності, на якому ще зовсім юний футболіст з академії Малаги зізнається каталонському журналісту Кіму Доменеху, що фанатіє від "блаугранас" та хотів би бути схожим на Лео Мессі. Ось це так номер – подумав, мабуть, не один фанат Реала.

| Real Madrid's new signing, Brahim Diaz when he was 12 years old.



He supported Barça and Messi was his idolpic.twitter.com/SpTN5ijxxq — BT Media (@BTMediaTape) 8 січня 2019 р.

Зважаючи на багаторічне протистояння двох іспанських суперклубів, чимало прихильників "бланкос" почали називати Браїма зрадником, а сам футболіст одразу ж відхрестився від свого "синьо-гранатового" минулого. "Я та моя сім'я завжди підтримували Реал. Найбільший постер у моїй кімнаті був присвячений Серхіо Рамосу. Він досі залишається моїм ідолом. Я завжди вважав себе справжнім мадрідістою", – наголосив Браїм, вважаючи за потрібне не згадувати деякі неоднозначні подробиці зі свого дитинства.

Річ у тім, що змалечку Браїм марив Барселоною та щонайменше двічі перебував за крок від переходу в каталонський гранд. В жовтні 2010 року іспанець марокканського походження "засвітився" на юнацькому турнірі у Брунете, спадкоємцем якого стала нинішня LaLiga Promises. Відео "скілів" технічного кантерано Малаги швидко стали хітом мережі, а Барса та Реал розпочали полювання на нового Мессі. І вже тоді 11-річний Браїм чітко дав зрозуміти своїм батькам, що його цікавить лише команда з Камп Ноу.

У червні 2011 року директор академії "блаугранас" Альберт Пуїг практично домовився з батьками Браїма про переїзд у Ла Масію, однак власник Малаги Абдулла Аль-Тані зірвав угоду. Катарський шейх пообіцяв сім'ї мегаталановитого футболіста "золоті гори", від яких неможливо було відмовитись. Подейкують, що Діаси отримали не лише кругленьку суму грошей, але й шикарний будинок у мальовничій Андалусії. Думкою ж самого хлопчиська ніхто й не поцікавився.

Отримавши болючого відкоша, Барса не опустила руки та вже через рік зробила другу спробу вирвати Браїма з пазурів гордого шейха. Після того, як юний футболіст відвідав Ла Масію і познайомився зі своїми кумирами Мессі та Іньєстою, каталонці направили у офіс Аль-Тані офіційний запит щодо трансферу 13-річного таланта. Але на "кулес" знову очікував тотальний провал. Шейх висунув "більше ніж клубу" умови, які перебували поза межами не лише тодішнього трансферного ринку, але й здорового глузду.

300 тисяч євро одразу та ще 4,5 млн як майже гарантований бонус здавались справжнім божевіллям, зважаючи на вік гравця, який лише починає робити перші кроки у футболі. Барса сказала "досить", припинивши будь-які контакти як з Аль-Тані, так і з батьками Браїма. Він залишився на Росаледі, ще рік подав м'ячі Іско та Касорлі, а потім перебрався в академію Манчестер Сіті.

Brahim Díaz: pasó de recogepelotas en Málaga a poder jugar ahora en el Real Madrid junto a Isco, su ídolo de chico. Los sueños que se cumplen #SportsAS pic.twitter.com/TwVe4Tubdf — Andres (@Ansuark_) 8 січня 2019 р.

І ось зараз вже дорослий Діас позує в компанії Флорентіно Переса на Сантьяго Бернабеу, милується 13-ма кубками чемпіонів та пристрасно цілує емблему на футболці Реала. З Мадридом щось схоже трапляється не вперше, а найбільш свіжі випадки – Марко Асенсіо та Іско. Перший також ледь не підписав контракт з каталонцями, відвідавши Ла Масію, а другий навіть назвав свою собаку на честь Лео Мессі...

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