Браїм Діас: той незручний момент, коли вболіваєш за Барсу, але переходиш у Реал

Зимовий новачок Реала "попалився" на любові до каталонського гранда. З Мадридом це трапляється не вперше.

Браїм Діас сяяв від радості під час презентації на Сантьяго Бернабеу. 19-річний талант розповідав про реалізацією своєї найзаповітнішої мрії, про велику любов до "бланкос" та про бажання якомога швидше ступити на газон легендарного стадіону. Словом, все було схоже на традиційне у таких випадках "та я з дитинства за Реал".

Реал представив Браїма Діаса на Сантьяго Бернабеу

Однак вже наступного дня Діасу довелось виправдовуватись за своє підліткове захоплення – Барселону. Виною усьому відео 7-річної давності, на якому ще зовсім юний футболіст з академії Малаги зізнається каталонському журналісту Кіму Доменеху, що фанатіє від "блаугранас" та хотів би бути схожим на Лео Мессі. Ось це так номер – подумав, мабуть, не один фанат Реала.

| Real Madrid's new signing, Brahim Diaz when he was 12 years old.



He supported Barça and Messi was his idolpic.twitter.com/SpTN5ijxxq