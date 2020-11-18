"Щастя і радість. Цей матч був натхненним для моїх гравців. Ми продовжили переможний шлях, а тепер можемо насолоджуватися моментом. На нашу думку, в групі не було жодної гри, яку ми б заслуговували програти. Ми забили 13 голів, пропустили три – це просто цифри, але вони говорять багато про що.

Іспанія – Німеччина – 6:0 – відео голів та огляд матчу

Ми знаємо, в якій країні ми живемо. Ми приймаємо критику, але здебільшого її ігноруємо. Ми ніколи не будемо ні хорошими, ні поганими, якщо не будемо ставити перед собою цілі і досягати їх. Я не думаю, що критика після поразки від України (0:1) була несправедливою. Ви повинні знати, як жити з цим.

У вболівальниках ми бачимо тільки прихильність. Шкода, що сьогодні на трибунах не могло бути людей. Це один з таких футбольних вечорів, які бувають рідко. Все вийшло. Гравці були зосереджені з першої хвилини і все зробили правильно. Ось чого можна досягти, коли у команди є клас і настрій.

На мій погляд, Німеччина грала оптимальним складом, тільки травмованого Кімміха не було. Думаю, не помилюся, якщо скажу, що у них було 10 або близько того гравців, які були і в попередньому матчі. Тоді як у нас стартовий склад помітно змінився. З самого початку ми блискуче пресингували. Змушували їх грати довгими передачами. Потім відбирали м'яч, точно пасували і ухвалювали вірні рішення", – цитує Енріке AS.

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