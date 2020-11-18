"Счастье и радость. Этот матч был вдохновенным для моих игроков. Мы продолжили победный путь, а теперь можем наслаждаться моментом. По нашему мнению, в группе не было ни одной игры, которую мы бы заслуживали проиграть. Мы забили 13 голов, пропустили три – это просто цифры, но они говорят о многом.

Испания – Германия – 6:0 – видео голов и обзор матча

Мы знаем, в какой стране мы живем. Мы принимаем критику, но в основном ее игнорируем. Мы никогда не будем ни хорошими, ни плохими, если не будем ставить перед собой цели и достигать их. Я не думаю, что критика после поражения от Украины (0:1) была несправедливой. Вы должны знать, как жить с этим.

В болельщиках мы видим только привязанность. Жаль, что сегодня на трибунах не могло быть людей. Это один из таких футбольных вечеров, которые бывают редко. Все получилось. Игроки были сосредоточены с первой минуты и все сделали правильно. Вот чего можно достичь, когда у команды есть класс и настрой.

На мой взгляд, Германия играла оптимальным составом, только травмированного Киммиха не было. Думаю, не ошибусь, если скажу, что у них было 10 или около того игроков, которые были и в предыдущем матче. Тогда как у нас стартовый состав заметно изменился. С самого начала мы блестяще прессинговали. Заставляли их играть длинными передачами. Затем отбирали мяч, точно подходили и принимали верные решения", – цитирует Энрике AS.

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