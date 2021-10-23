Поки увага всіх Апеннін прикута до протистояння міланського Інтера та туринського Ювентуса в 9-му турі Серії А, менеджмент грандів готується до грандіозної битви на ринку трансферів влітку 2022-го.

Бомбардир Пізи Лоренцо Лукка опинився в епіцентрі Дербі д'Італія, стверджує Tuttosport.

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Лукка наче Лукаку: це не порівняння, принаймні зараз воно ще не є актуальним, а прогноз подій на ринку наступного літа. Найімовірніше, ми побачимо сутичку Ювентуса та Інтера за центрфорварда тосканців і збірної Італії U-21 – повторення історії з бельгійцем зразка 2019 року. Та й в попередні роки такі сюжети були звичними.

Однак, для молодого нападника Пізи це своєрідне Всеіталійське дербі, популярне впродовж багатьох років, навіть ризикує перетворитися на трикутник. "Ускладнив" становище Мілан, який теж проявив інтерес до таланта. Та й вірогідність раптової появи в списку претендентів Наполі чи Фіорентини не слід відкидати.

За Луккою Ювентус слідкує впродовж тривалого часу. Як мінімум, із січня минулоріч, коли той опинився у переліку найбільших талантів у віці до 23 років. Але високі запити щодо суми відступних і способів виплати за трансфер змусили "Стару синьйору" підписати Емануеле Пекоріно з Катаньї за 2 млн євро.

Натомість перехід Лукки з Палермо оформив новий генеральний директор Пізи Клаудіо К'єлліні. "Орли" відпустили нападника на Арену Гарібальді за 2,3 млн євро. Ще 1 млн прописаний бонусами – нечувані та показові водночас витрати за хлопця, який зіграв усього 27 матчів на професіональному рівні.

Та ці інвестиції Лукка цілком відбиває: 6 м'ячів у восьми поєдинках Серії B, дебют і гол у складі молодіжної збірної та циркуляція чуто про ймовірний шанс і в національній команді від Роберто Манчіні. А ще черга з провідних команд Італії, які готові влітку поборотися за цього нападника з унікальними характеристиками – дуже високого (201 см), але маневреного та швидкого.

Відзначимо, що уродженець передмістя Турина Лоренцо Лукка виховувався в академії Торіно. У професіоналах він дебютував у 2018 році за Віченцу в Серії C (3 матчі). Сезон 2020/21 центрфорвард провів у складі Палермо в тому ж дивізіоні – 27 поєдинків (13 м'ячів).

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