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Емполі розписав бойову нічию з К'єво: 22-й тур Cерії А, матчі суботи

17:52 29 Читать на русском
Емполі розписав бойову нічию з К'єво: 22-й тур Cерії А, матчі суботи
Емполі – К'єво – 2:2

В матчі 22-го туру італійського чемпіонату Емполі та К'єво не виявили переможця.

Чемпіонат Італії 2018/2019, 22-й тур

Емполі – К'єво – 2:2

Голи: Капуто, 45+2, 52 – Джаккеріні, 31, Стемпинський, 45+1

Наполі – Сампдорія – початок о 19:00

Ювентус – Парма – початок о 21:30

К'єво завітав у гості до Емполі, в середині першого тайму залишившись без травмованого Пеліс'є. Його заміна на Джорджевіча виявилась вдалою, адже через дві хвилини від віддав передачу на Джаккеріні, який пройшов до лінії штрафного та точно пробив у правий кут – 0:1. У компенсований до тайму час веронці подвоїли свою перевагу зусиллями Стемпинського, який вдало зіграв на відскоку та розстріляв ворота з близької відстані. Втім, Емполі не здався: вже через 75 секунд Франческо Капуто замкнув простріл на дальню штангу ударом в порожні ворота, а через 7 хвилин по перерві він вирвався віч-на-віч з голкіпером та оформив дубль – 2:2. Як виявилося, це був останній гол у зустрічі.

Таким чином, Емполі набрав 18 очок та залишився перед зоною вильоту, а К'єво з 9 пунктами продовжив перебування на останній сходинці в турнірній таблиці.

Італія22 турКарло Кастеллані (Емполі)

Емполі - К'єво: Субота 02 лютого 2019

Емполі
Матч завершено
2 : 2
К'єво
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К'єво К'єво Емполі - К'єво Емполі Емполі Італія
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