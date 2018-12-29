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Емполі – Інтер – 0:1 – відео гола та огляд матчу

23:59 0 Читать на русском
Емполі – Інтер – 0:1 – відео гола та огляд матчу
Емполі – Інтер – 0:1 / ФК Інтер

У матчі 19 туру Серії А Інтер на виїзді переміг Емполі. Дивіться відео гола та огляд матчу.

Італія. Серія А, 19 тур

Емполі – Інтер – 0:1

Гол: Кейта, 72

Наполі вирвав перемогу в Болоньї: 19-й тур Серії А, матчі суботи

Емполі в 19 турі Серії А вдома приймав міланський Інтер. "Нерадзуррі" необхідна була перемога, щоб закріпитись на 3 сходинці в турнірній таблиці Серії А.

У підсумку, міланці перемогли зі своїм улюбленим рахунком 1:0 завдяки точному удару Бальде Кейта на 72-й хвилині зустрічі.

Інтер завершив перше коло на 3 позиції з 39 очками, тоді як Емполі займає 17 позицію з 16 пунктами.

Італія19 турКарло Кастеллані (Емполі)

Емполі - Інтер: Субота 29 грудня 2018

Емполі
Матч завершено
0 : 1
Інтер
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Італія Емполі Емполі Відеоновини Емполі - Інтер Інтер Інтер
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