"Я мріяв грати з Мессі. Я не очікував, що він піде. Ніхто цього не очікував. Всім було дуже боляче. Я розумів, що після його відходу Барселона сильно зміниться. У Барселоні починалася нова епоха.

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Ми бачилися лише під час його прощальної церемонії на Камп Ноу", – цитує Емерсона Marca.

Каталонці придбали бразильського захисника ще у 2019-му, але майже весь час він провів у Бетісі на правах оренди. Нещодавно Тоттенхем викупив Емерсона за 25 млн євро.

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