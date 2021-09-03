Емерсон: Я мріяв грати з Мессі, але ми зустрілись лише на прощальній церемонії
20:31 - Читать на русском
Екс-захисник каталонського клубу Емерсон боляче сприйняв відхід Ліонеля Мессі.
"Я мріяв грати з Мессі. Я не очікував, що він піде. Ніхто цього не очікував. Всім було дуже боляче. Я розумів, що після його відходу Барселона сильно зміниться. У Барселоні починалася нова епоха.
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Ми бачилися лише під час його прощальної церемонії на Камп Ноу", – цитує Емерсона Marca.
Каталонці придбали бразильського захисника ще у 2019-му, але майже весь час він провів у Бетісі на правах оренди. Нещодавно Тоттенхем викупив Емерсона за 25 млн євро.
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