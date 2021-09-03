"Я мечтал играть с Месси. Я не ожидал, что он уйдет. Никто этого не ожидал. Всем было очень больно. Я понимал, что после его ухода Барселона сильно изменится. В Барселоне начиналась новая эпоха.

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Мы виделись только во время его прощальной церемонии на Камп Ноу ", – цитирует Эмерсона Marca.

Каталонцы приобрели бразильского защитника еще в 2019-м, но почти все время он провел в Бетисе на правах аренды. Недавно Тоттенхэм выкупил Эмерсона за 25 млн евро.

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