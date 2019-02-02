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Емері: Складно знайти кращого тренера, ніж Гвардіола

15:25 112 Читать на русском
Емері: Складно знайти кращого тренера, ніж Гвардіола
Унаї Емері та Хосеп Гвардіола / фото із соцмереж

Головний тренер Арсенала Унаї Емері оцінив роботу колеги з Манчестер Сіті Хосепа Гвардіоли напередодні матчу команд у 25-му турі англійської Прем'єр-ліги.

"Я аналізував багато команд і тренерів. Думаю, знайти хоча б одного тренера, який був би кращим за Гвардіолу, дуже складно. Він зробив собі велику кар'єру. Ми починали в один час – він у другій команді Барселони, я в Лорці та Альмерії.

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Я багато чому навчився, спостерігаючи за грою його команд. Це правильно, коли тренери спостерігають один за одним, щоб дізнатися якісь речі. Думаю, кар'єра Гвардіоли підтверджує, що він проводить найкращу роботу серед усіх тренерів в світі.

І в Барселоні, і в Баварії і в Манчестер Сіті Гвардіолі випадала нагода тренувати найкращих гравців у світі. Працюючи з ними, він удосконалювався сам, але при цьому і багато віддавав їм. Він підняв їх на новий рівень і в Барсі, і в Баварії, і в Сіті", – цитує Емері Goal.com.

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Манчестер Сіті - Арсенал: Неділя 03 лютого 2019

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