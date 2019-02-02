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Эмери: Сложно найти тренера лучше, чем Гвардиола

15:25 52 Читати українською
Эмери: Сложно найти тренера лучше, чем Гвардиола
Унаи Эмери и Хосеп Гвардиола / фото из соцсетей

Главный тренер Арсенала Унаи Эмери оценил работу коллеги из Манчестер Сити Хосепа Гвардиолы накануне матча команд в 25-м туре английской Премьер-лиги.

"Я анализировал много команд и тренеров. Думаю, найти хотя бы одного тренера, который был бы лучше Гвардиолы, очень сложно. Он сделал себе большую карьеру. Мы начинали в одно время – он во второй команде Барселоны, я в Лорке и Альмерии.

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Я многому научился, наблюдая за игрой его команды. Это правильно, когда тренеры наблюдают друг за другом, чтобы узнать какие-то вещи. Думаю, карьера Гвардиолы подтверждает, что он проводит лучшую работу среди всех тренеров в мире.

И в Барселоне, и в Баварии и в Манчестер Сити Гвардиоле выпадала возможность тренировать лучших игроков в мире. Работая с ними, он совершенствовался сам, но при этом и много отдавал им. Он поднял их на новый уровень и в Барсе, и в Баварии, и в Сити", – цитирует Эмери Goal.com.

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Манчестер Сити - Арсенал: Воскресенье 03 февраля 2019

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Англия Хосеп Гвардиола Хосеп Гвардиола Унаи Эмери Унаи Эмери Манчестер Сити - Арсенал Арсенал Арсенал
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