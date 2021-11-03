"Вільяреал – це мій дім, і я відданий йому на 100%. Чесно кажучи, я вдячний за інтерес великого клубу, але ще більше вдячний за те, що я тут, і тому я повідомив Фернандо Роїгу про своє бажання й надалі бути частиною цього проекту.

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Незалежно від того, скільки галасу було вчора в іншій країні, всередині клубу панувала прозорість і лояльність з родиною Роїг та з моїм персоналом, що для мене це найважливіше. Я хочу подякувати вболівальникам за підтримку, яку вони завжди мені надавали. У неділю у нас дуже важлива гра, і я сподіваюся, що разом ми зможемо досягти перемоги. До зустрічі на Ель Мадригал", – зазначив Емері у своєму офіційному твіттері.

Контракт найтитулованішого наставника Ліги Європи з Вільяреалом розрахований до 2023-го. У 2018-2019 роках Емері очолював Арсенал.

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