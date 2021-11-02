Остання команда групи E прагнула взяти реванш за мінімальну поразку від гранда, якого вже ніхто не боїться навіть у нижній половині чемпіонату Іспанії. Каталонці не виграли ще жодного виїзного матчу цього сезону. Кияни зі свого боку не забивали за все перше кола в поточному розіграші Ліги чеміонів. Матч, як і онлайн-трансляція Динамо – Барселона на "Футбол 24", стартував о 22:00. Для обох команд цей поєдинок ставав своєрідним фіналом. Адже чергова невдача робила б єврокубкові завдання практично нездійсненними.

Динамо – Барселона: онлайн-трансляція матчу ЛЧ

Уже на 3 хвилині кияни розгубилися у своєму штрафному. Серія рикошетів привела Депая на вбивчу позицію – Забарний встиг заблокувати розстрільний удар. Динамівці цього разу починають агресивніше на атаку. Сміливо підключається Караваєв, який вийшов на не зовсім свою позицію лівого захисника. Барса жорстко пресингує, що викликає певні проблеми у господарів, але все не так безнадійно, як у першій грі. Бущан небезпечно, але класно зіграв на виході – дальню стійку вже готові були замикати каталонці.

Сирота зірвав контру гостей, румунський рефері пошкодував, однак попередив – така лояльність лише на перший раз. А ось Еріку Гарсії жовту виписав. Екс-захисник Манчестер Сіті грубо прийняв Де Пену в центрі поля. Хацеган ненароком врізав Шапаренку. Микола трохи постраждав на газоні, але з усмішкою прийняв вибачення судді. Гармаш блискуче зачепився за м'яч і вирізав на Циганкова. Віктор взяв паузу і створив ідеальний момент Шапаренку – по центру до воріт метрів 13, бий не хочу. Десятка киян довгувато підробляв і думав, куди пробити, тому перехитрив сам себе.

Після кутового Де Пена пробивав без будь-яких перешкод. Тер Штеген ледь парирував ногами потужний удар здалеку. Як же розкатали динамівці! Циганков протягнув, Де Пена покотив ще вперед у розріз, Шапаренко знову з кількох метрів не влучив. Стандарт на 32 хвилині – майже інфаркт. Лангле влучив у стійку, паніка на добиванні. Однак кияни майстерно підловили 3 суперників в офсайд. Десь хвилин 10 Динамо викликало дику симпатію і навіть вийшло вперед за ударами (4:3 загалом, 1:0 у площину воріт).

Барса перехоплює ініціативу, заробляє серію кутових. Гості не навішують, а розігрують. Тактика Кумана з постійними навісами працювала якось краще для "блаугранас" і гірше для команди Луческу. Ну, ось. Зіграли простіше, витягнули припалі порохом конспекти попереднього тренера і створили супермомент простим навісом з правого флангу. Ніко переграв Циганкова на другому поверсі, Кендзьора встиг винести з лінії. Приємно, що навіть центрбек Сирота підключається до атак. Більше ніг попереду, важче фавориту.

Яка запекла рубанина на полі! Кінцівка проходить з девізом "До кінця!" Атака на атаку. Коли навіть Циганков так натхненно повертається назад, любо-дорого поглянути. Фаті вилітав у контру, але компенсована хвилина вже давно завершилася. Ансу хай лютує, скільки завгодно. Гідний футбол від Динамо до перерви. Рівноцінні моменти, агресія у відборі та атаках, відсутність того страху, який був на Камп Ноу і змушував пасувати лише назад.

Гармаш б'ється, як лев. Підленько бореться проти нього Бускетс, навіть Фаті намагається спровокувати Дениса, в якого вже є жовта. Караваєв теж на рівні. Відборовся і віддав на Буяльського, уже лежачи. Простріл з меж воротарського заблокували каталонці. На підбиранні все той же "Кара" – обвідному ударові зовсім трохи не вистачає. Барса вже й забула за своє ДНК. Банально вантажать навісні м'ячі. Кияни не без легкої паніки, але загалом впевнено гасять ці спроби.

Фаті красиво малює пенальті? Хацеган вказує на позначку, але італієць Марко Ді Белло на VAR радить передивитися повтори. Ну, так. Ансу ж вдарив сам себе по нозі, Кендзьора не фолив! Браво, судді, розібралися. Мінгеса прострілює на удачу, Шапаренко намагається дотягнутися, але продовжує максимально не туди, де треба. Фаті розстрілює з кількох метрів, нагадуючи Миколі, як реалізовувати подібній моменти. Вітінью міняє Гармаша. Дембеле замість Гаві. Гарсія штовхає Вітінью на межі штрафного, для арбітра це не фол. Сидорчук стріляє метрів з 22, тер Штеген з проблемами парирує. Вербіч і Тимчик замінили Де Пену та Кендзьору на 77-й.

Шапаренко травмувався, врізавшись стегном у Бускетса. Миколу замінив Шепелєв. Лєднєв замість Буяльського на останні хвилин 10. Ну, це просто фантастика. Циганков організував класну контру, Вербіч і Вітінью продовжили. Лєднєва заблокували, але Циганков класно крутив у дальню дев'ятку. Тер Штеген витягує, Вербіч жахливо добиває з льоту в майже порожні ворота. Черговий блискучий прохід Караваєва. і Катастрофічний прийом Лєднєва на лінії штрафного.

Розіграш кутового, Забарний перед воротами один, однак пробиває дуже невлучно. Ілля втрачає найкращий шанс усього матчу на дві команди. Барселона вимучила перемогу, хоча навіть за очікуваними голами програла (1,04:0,76). Команда Серхі набрала 6 очок. У Динамо залишається 1 бал, Бенфіка третя з 4 пунктами. Саме лісабонців тепер потрібно перемагати, аби пробитися хоча б в Лігу Європи.