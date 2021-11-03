"Я не зачиняю і не відкриваю ні перед ким двері. Якщо буде щось більш конкретне, поговорю з президентом", – сказав Емері після перемоги над Янг Бойз в ЛЧ.

Емері неоднозначно відреагував на чутки щодо переговорів з Ньюкаслом

Тим часом, AS повідомляє, що 50-річний фахівець вже провів бесіду з президентом Вільяреала Фернандо Роїгом і, швидше за все, продовжить кар'єру в Іспанії.

Однак, Ньюкасл не збирається опускати руки. Англійські ЗМІ переконують, що "сороки" продовжують перемовини з Емері.

Контракт найтитулованішого наставника Ліги Європи з Вільяреалом розрахований до 2023-го. У 2018-2019 роках Емері очолював Арсенал.

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