Емері підтвердив інтерес Ньюкасла, але боси Вільяреала пішли у контрнаступ
Головний тренер Вільяреала Унаї опинився на роздоріжжі. Ньюкасл готовий повернутися іспанця в АПЛ.
"Я не зачиняю і не відкриваю ні перед ким двері. Якщо буде щось більш конкретне, поговорю з президентом", – сказав Емері після перемоги над Янг Бойз в ЛЧ.
Емері неоднозначно відреагував на чутки щодо переговорів з Ньюкаслом
Тим часом, AS повідомляє, що 50-річний фахівець вже провів бесіду з президентом Вільяреала Фернандо Роїгом і, швидше за все, продовжить кар'єру в Іспанії.
Однак, Ньюкасл не збирається опускати руки. Англійські ЗМІ переконують, що "сороки" продовжують перемовини з Емері.
Контракт найтитулованішого наставника Ліги Європи з Вільяреалом розрахований до 2023-го. У 2018-2019 роках Емері очолював Арсенал.
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