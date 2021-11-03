"Вильярреал – это мой дом, и я предан ему на 100%. Честно говоря, я благодарен за интерес большого клуба, но еще больше благодарен за то, что я здесь, и поэтому я сообщил Фернандо Роигу о своем желании и дальше быть частью этого проекта.

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Независимо от того, сколько шума было вчера в другой стране, внутри клуба царила прозрачность и лояльность с семьей Роиг и с моим персоналом, что для меня это самое важное. Я хочу поблагодарить болельщиков за поддержку, которую они всегда мне оказывали. В воскресенье у нас очень важная игра, и я надеюсь, что вместе мы сможем добиться победы. До встречи на Эль Мадригал", – написал Эмери в своем официальном твиттере.

Контракт самого титулованного наставника Лиги Европы с Вильяреалом рассчитан до 2023-го. В 2018-2019 годах Эмери возглавлял Арсенал.

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