Емері хоче підсилити захист центрбеком Торіно Н'Кулу

Захисник Торіно Ніколя Н'Кулу може в січні перейти в лондонський Арсенал.

Арсенал може взимку підписати центрального захисника Торіно Ніколя Н'Кулу, повідомляє Calciomercato.

Озіл хоче залишитись в Арсеналі, – агент футболіста

28-річного футболіста в своєму складі особисто хоче бачити головний тренер "канонірів" Унаї Емері. Контракт гравця з туринським клубом завершується в 2020 році.

Арсенал хоче вирішити проблеми в обороні, і Н'Кулу є пріоритетною трансферною ціллю.

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