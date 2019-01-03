toggle menu
Результати
Турніри
Новини
Футбол 24 Новини футболу Англія
ТРАНСФЕРИ МАНЧЕСТЕР СІТІ - ЛІВЕРПУЛЬ УКРАЇНЦІ ЗА КОРДОНОМ АНГЛІЯ

Емері хоче підсилити захист центрбеком Торіно Н'Кулу

17:00 6 Читать на русском
Емері хоче підсилити захист центрбеком Торіно Н'Кулу
Ніколя Н'Кулу (зліва) / соцмережі

Захисник Торіно Ніколя Н'Кулу може в січні перейти в лондонський Арсенал.

Арсенал може взимку підписати центрального захисника Торіно Ніколя Н'Кулу, повідомляє Calciomercato.

Озіл хоче залишитись в Арсеналі, – агент футболіста

28-річного футболіста в своєму складі особисто хоче бачити головний тренер "канонірів" Унаї Емері. Контракт гравця з туринським клубом завершується в 2020 році.

Арсенал хоче вирішити проблеми в обороні, і Н'Кулу є пріоритетною трансферною ціллю.

Пулішіч у Челсі: чому лондонці заплатили 64 млн за запасного, а Борусія продала чергового вінгера після Ярмоли і Дембеле

Теги
Англія Трансфери Трансфери Арсенала Трансфери Чемпіонату Італії Трансфери Чемпіонату Англії Ніколя Н'Кулу Ніколя Н'Кулу Арсенал Арсенал Торіно Торіно
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
powered by lun.ua
ВИБІР РЕДАКЦІЇ
Коментарі
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЄ
4
год
:
55
хв
Манчестер Сіті
22:00
Ліверпуль
Вгадай результат матчу
Новини
Всі новини
Всі новини
Залиште відгук