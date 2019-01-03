Емері хоче підсилити захист центрбеком Торіно Н'Кулу

Англія — 16:50 260
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"Навіть якщо Ліверпуль обіграє Ман Сіті 5:0, ризикує не стати чемпіоном", – оригінальна думка екс-рекордсмена "червоних"
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"Перемогу над Динамо відзначали до ранку". Рекордсмен Євстафій Пехлеваніді забив киянам вже на 10-ій секунді матчуІнтерв’ю — 13:00 3849
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Міхаель Шумахер у футболі. Партнерство із Роналдо та Баджо, дружба із Бундестім, респект Пеле
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Пулішіч у Челсі: чому лондонці заплатили 64 млн за запасного, а Борусія продала чергового вінгера після Ярмоли і ДембелеАнглія — 09:00 2404
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Манчестер Сіті – Ліверпуль: анонс матчу АПЛАнглія — 08:00 1882
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