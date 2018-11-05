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Емері: Арсенал близький до рівня топ-команд

00:30 74 Читать на русском
Емері: Арсенал близький до рівня топ-команд
Унаї Емері / Фото: Sky Sports

Наставник лондонського Арсенала Унаї Емері поділився враженнями від гри своїх підопічних.

"АПЛ – головний турнір для нас. Матчі проти Манчестер Сіті, Челсі і Ліверпуля мають величезну важливість, а перемагати в них куди приємніше.

Арсенал і Ліверпуль розійшлися миром на Емірейтс – невідворотність VAR і центр поля, який нівелює прогрес Клоппа

Але і інші поєдинки важливі, адже три очки мають однакову вагу і в матчі з Ліверпулем, і в грі з Крістал Пелас.

Матч з Ліверпулем був хорошою перевіркою для нас. На сьогоднішній день ми близькі до топ-команд, але потрібно підтверджувати цей рівень в кожному турі", – цитує Емері Goal.com.

Після 11 турів Арсенал має в своєму активі 23 очки та займає 5 місце в турнірній таблиці АПЛ.

Англія11 турЕмірейтс (Лондон)

Арсенал - Ліверпуль: Субота 03 листопада 2018

Арсенал
Матч завершено
1 : 1
Ліверпуль
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Арсенал Арсенал Англія Унаї Емері Унаї Емері Арсенал - Ліверпуль
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