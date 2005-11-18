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Эмери: Арсенал близок к уровню топ-команд

00:30 11 Читати українською
Эмери: Арсенал близок к уровню топ-команд
Унаи Эмери / Фото: Sky Sports

Наставник лондонского Арсенала Унаи Эмери поделился впечатлениями от игры своих подопечных.

"АПЛ – главный турнир для нас. Матчи против Манчестер Сити, Челси и Ливерпуля имеют огромную важность, а побеждать в них куда приятнее.

Арсенал и Ливерпуль разошлись миром на Эмирейтс – неотвратимость VAR и центр поля, который нивелирует прогресс Клоппа

Но и другие поединки важны, ведь три очка имеют одинаковый вес и в матче с Ливерпулем, и в игре с Кристал Пэлас.

Матч с Ливерпулем был хорошей проверкой для нас. На сегодняшний день мы близки к топ-командам, но нужно подтверждать этот уровень в каждом туре", – цитирует Эмери Goal.com.

После 11 туров Арсенал имеет в своем активе 23 очка и занимает 5 место в турнирной таблице АПЛ.

Англия11 турЭмирейтс (Лондон)

Арсенал - Ливерпуль: Суббота 03 ноября 2018

Арсенал
Матч окончен
1 : 1
Ливерпуль
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Арсенал Арсенал Англия Унаи Эмери Унаи Эмери Арсенал - Ливерпуль
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