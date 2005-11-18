Эмери: Арсенал близок к уровню топ-команд

Наставник лондонского Арсенала Унаи Эмери поделился впечатлениями от игры своих подопечных.

"АПЛ – главный турнир для нас. Матчи против Манчестер Сити, Челси и Ливерпуля имеют огромную важность, а побеждать в них куда приятнее.

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Но и другие поединки важны, ведь три очка имеют одинаковый вес и в матче с Ливерпулем, и в игре с Кристал Пэлас.

Матч с Ливерпулем был хорошей проверкой для нас. На сегодняшний день мы близки к топ-командам, но нужно подтверждать этот уровень в каждом туре", – цитирует Эмери Goal.com.

После 11 туров Арсенал имеет в своем активе 23 очка и занимает 5 место в турнирной таблице АПЛ.