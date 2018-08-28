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Еллардайс став на захист Моурінью

13:17 19 Читать на русском
Еллардайс став на захист Моурінью
Жозе Моурінью / соцмережі

Відомий англійський наставник Сем Еллардайс заявив, що розгромна поразка Манчестер Юнайтед від Тоттенхема не є провиною Жозе Моурінью.

"Якщо твоя команда 23 рази б'є по воротах, але не забиває – це не помилка тренера. Звичайно, відповідальність за загальний результат у підсумку завжди несе тренер, але команда Моурінью створила достатню кількість моментів, щоб перемогти, але їй не вистачило реалізації. Тому він себе так повів на прес-конференції.

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Але в підсумку, думаю, виною всьому стала жахлива гра в захисті. Чи можна назвати це катастрофою – так, це 3:0. Але тренеру потрібно зібрати гравців і сказати їм: ми зіграли погано, допустили дурні помилки. Якщо їх виключити, ми будемо набагато частіше, набагато більше перемагати.

Коли рахунок 3:0, ніхто не дивиться на факти. Вони створили більше моментів, ніж Тоттенхем, вони переграли Тоттенхем, але, на їх превеликий жаль, не реалізували свої моменти і провалилися в захисті. Приголомшлива реалізація Тоттенхема і забезпечила результат", – сказав Еллардайс talkSPORT.

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Манчестер Юнайтед - Тоттенхем: Понеділок 27 серпня 2018

Манчестер Юнайтед
Матч завершено
0 : 3
Тоттенхем
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