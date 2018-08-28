toggle menu
Результаты
Турниры
Новости
Футбол 24 Новости футбола Англия
ДИНАМО КИЕВ - АЯКС ЛИГА ЧЕМПИОНОВ АНДРЕЙ ЛУНИН

Эллардайс стал на защиту Моуринью

13:17 81 Читати українською
Эллардайс стал на защиту Моуринью
Жозе Моуринью / соцсети

Известный английский наставник Сэм Эллардайс заявил, что разгромное поражение Манчестер Юнайтед от Тоттенхэма не является виной Жозе Моуринью.

"Если твоя команда 23 раза бьет по воротам, но не забивает – это не ошибка тренера. Конечно, ответственность за общий результат в итоге всегда несет тренер, но его команда создала достаточное количество моментов, чтобы победить, но ей не хватило реализации. Потому он себя так повел на пресс-конференции.

Моуринью: 3:0 – это счет, но также 3 – это количество титулов АПЛ, которые я выиграл

Но в итоге, думаю, виной всему стала ужасная игра в защите. Можно ли назвать это катастрофой – да, это 3:0. Но тренеру нужно собрать игроков и сказать им: мы сыграли плохо, допустили глупые ошибки. Если их исключить, мы будем намного чаще, намного больше побеждать.

Когда счет 3:0, никто не смотрит на факты. Они создали больше моментов, чем Тоттенхэм, они переиграли Тоттенхэм, но, к их сожалению, не реализовали свои моменты и провалились в защите. Потрясающая реализация Тоттенхэма и обеспечила результат", – сказал Эллардайс talkSPORT.

Манчестер Юнайтед – Тоттенхэм – 0:3 – видео голов и обзор матча

Англия3 турОлд Траффорд (Манчестер)

Манчестер Юнайтед - Тоттенхэм: Понедельник 27 августа 2018

Манчестер Юнайтед
Матч окончен
0 : 3
Тоттенхэм
перейти к матчу турнирная таблица матчи
Теги
Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед Англия Жозе Моуринью Жозе Моуринью Сэм Эллардайс Сэм Эллардайс Манчестер Юнайтед - Тоттенхэм Тоттенхэм Тоттенхэм
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
ВЫБОР РЕДАКЦИИ
Комментарии
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЕТ
6
час
:
53
мин
Динамо Киев
22:00
Аякс
Угадай исход матча

Новости

Все новости
Все новости
Залиште відгук