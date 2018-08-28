Моурінью: 3:0 – це рахунок, але також 3 – це кількість титулів АПЛ, які я виграв

Головний тренер Манчестер Юнайтед Жозе Моурінью прокоментував розгромну поразку від Тоттенхема (0:3).

"Ми працювали цілий тиждень, і у тактичному плані ми не програли, але ми програли гру. Ми дуже добре працювали протягом тижня, готувались до гри, гравці мали фантастичне відношення до гри.

Тоттенхем на виїзді розгромив Манчестер Юнайтед

У перерві результат повинен був бути 2:0, 3:1, 3:0, але щось змінило гру. Результат був 2:0, але команда була у грі, і я вважаю, що один гол міг змінити гру. Думаю, що Тоттенхем це відчував, ми відчували це так само. Але потім був забитий третій гол, який вбив гру.

Усі наші вболівальники не читали пресу, не дивились телевізор, вони розумніші усього цього. Вони відповіли у фантастичний спосіб. Я не думаю, що для команди нормально програвати з рахунком 0:3, а для вболівальників реагувати у цей спосіб.

Манчестер Юнайтед – Тоттенхем – 0:3 – відео голів та огляд матчу

Команда билась зі співпереживанням один до одного, солідарністю між гравцями, з честю захищаючи кольори Манчестер Юнайтед. Програвати вдома звісно дуже важко для всіх, але, я думаю, одна річ зрозуміла – команда об'єднана. Немає єдності без тренера

Ви знаєте, який рахунок? 3:0. Знаєте, що це означає? 3:0 – рахунок. Але також три – це кількість титулів Прем'єр-ліги, які я виграв. Я виграв більше титулів Прем'єр-ліги, ніж інші 19 тренерів разом узяті. Три – мої, два – їхніх. Поважайте", – цитує Моурінью Sky Sports.