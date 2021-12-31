Эльче дома сенсационно расписал ничью с Реалом. Смотрите видео голов и обзор самых интересных моментов на "Футбол 24".

Реал атаковал агрессивно, но сначала перекладина спасла Эльче после пушки Марсело. За несколько мгновений Асенсио мощно выстрелил – снова каркас, но на добивании забил Модрич. После перерыва хозяева сравняли счет с пенальти, что стало последним результативным выстрелом в матче.

Реал расписал сенсационную ничью с Эльче и упустил шанс догнать Атлетико на вершине Ла Лиги

1:1 – Реал неожиданно теряет очки, но остается вторым с отставанием от Атлетико в два зачетных балла. Эльче с 16 пунктами поднялся на пятнадцатую строчку Ла Лиги.