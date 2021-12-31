Эльче – Реал – 1:1 – видео голов и обзор матча
08:56 - Читати українською
Эльче дома сенсационно расписал ничью с Реалом. Смотрите видео голов и обзор самых интересных моментов на "Футбол 24".
завершено
Лука Модрич 20’
20’ Лука Модрич
Реал атаковал агрессивно, но сначала перекладина спасла Эльче после пушки Марсело. За несколько мгновений Асенсио мощно выстрелил – снова каркас, но на добивании забил Модрич. После перерыва хозяева сравняли счет с пенальти, что стало последним результативным выстрелом в матче.
Реал расписал сенсационную ничью с Эльче и упустил шанс догнать Атлетико на вершине Ла Лиги
1:1 – Реал неожиданно теряет очки, но остается вторым с отставанием от Атлетико в два зачетных балла. Эльче с 16 пунктами поднялся на пятнадцатую строчку Ла Лиги.
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