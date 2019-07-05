Ель-Шаараві готовий переїхати в чемпіонат Китаю

Нападник Роми Стефан Ель-Шаараві може змінити клубну прописку цього літа.

Італієць погодився на перехід у китайський Шанхай Шеньхуа, інформує Sky Sport Italia.

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Керівництву клубу з Піднебесної вдалося переконати самого Ель-Шаараві, однак переговори з Ромою продовжуються. "Вовки" хочуть отримати за гравця збірної Італії 20 мільйонів євро, але Шанхай Шеньхуа пропонує всього 14.

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Нагадаємо, цього літа римську команду очолив колишній тренер Шахтаря Паулу Фонсека.