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Ель-Шаараві готовий переїхати в чемпіонат Китаю

12:25 299 Читать на русском
Ель-Шаараві готовий переїхати в чемпіонат Китаю
Стефан Ель-Шаараві / Getty Images

Нападник Роми Стефан Ель-Шаараві може змінити клубну прописку цього літа.

Італієць погодився на перехід у китайський Шанхай Шеньхуа, інформує Sky Sport Italia.

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Керівництву клубу з Піднебесної вдалося переконати самого Ель-Шаараві, однак переговори з Ромою продовжуються. "Вовки" хочуть отримати за гравця збірної Італії 20 мільйонів євро, але Шанхай Шеньхуа пропонує всього 14.

Рома готує кілька нових трансферів

Нагадаємо, цього літа римську команду очолив колишній тренер Шахтаря Паулу Фонсека.

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Теги
Трансфери Італія Рома Рома Стефан Ель-Шаараві Стефан Ель-Шаараві Шанхай Шеньхуа Шанхай Шеньхуа
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