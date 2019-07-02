Рома готує кілька нових трансферів

"Вовки" не збираються збавляти обертів на трансферному ринку.

Форвард Ювентуса Гонсало Ігуаїн може поповнити склад команди Паулу Фонсеки на правах оренди, інформує сайт Джанлуки Ді Марціо.

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Рома планує провести масову перебудову складу, і аргентинець також може стати частиною цього процесу. Окрім нього, римський клуб активно обговорює переходи Марка Бартри з Бетіса, Жордана Верету з Фіорентини та Джанлуки Манчіні з Аталанти. Новий тренерський штаб сподівається, що більшість трансферів вдасться реалізувати до початку міжсезонної підготовки.

Нагадаємо, раніше склад столичної команди вже поповнили Леонардо Спінаццола та Амаду Діавара.

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