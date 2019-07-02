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Рома готує кілька нових трансферів

08:50 694 Читать на русском
Рома готує кілька нових трансферів
Паулу Фонсека / Фото AFP

"Вовки" не збираються збавляти обертів на трансферному ринку.

Форвард Ювентуса Гонсало Ігуаїн може поповнити склад команди Паулу Фонсеки на правах оренди, інформує сайт Джанлуки Ді Марціо.

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Рома планує провести масову перебудову складу, і аргентинець також може стати частиною цього процесу. Окрім нього, римський клуб активно обговорює переходи Марка Бартри з Бетіса, Жордана Верету з Фіорентини та Джанлуки Манчіні з Аталанти. Новий тренерський штаб сподівається, що більшість трансферів вдасться реалізувати до початку міжсезонної підготовки.

Нагадаємо, раніше склад столичної команди вже поповнили Леонардо Спінаццола та Амаду Діавара.

"Після трьох дуже успішних років в Україні випав шанс реалізувати мрію". Фонсека – про те, якою буде його Рома

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