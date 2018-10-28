Ель Класіко Барселона – Реал: як Луїс Енріке карав суперників у принципових битвах по обидві сторони барикад

Перед матчем Барселони та Реала у 10-му турі чемпіонату Іспанії "Футбол 24" спільно з MEGOGO пригадує найкращі моменти в історії Класіко.

В історії протистояння Реала і Барселони було зовсім мало гравців, які напряму переїжджали з мадридського гранда в стан "блаугранас". Останнім з таких став Луїс Енріке.

Астурієць з 1991 по 1996 роки виступав у складі Реала. За цей час він взяв участь у 9 Класіко в рамках Прімери, де відсвяткував 2 перемоги. Єдиний гол за Мадрид у принциповому поєдинку Енріке забив у 1995-му, коли "вершкові" знищили суперника з рахунком 5:0.

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Коли контракт з Реалом завершився, Луїс перейшов у Барселону. У "синьо-гранатовій" футболці гравець провів 13 Класіко в чемпіонаті, 6 з яких закінчилися перемогою його команди. З каталонської сторони Енріке забив Реалу 6 м'ячів. Згодом у 2014 році він очолив Барселону та виграв з нею дві Прімери та Лігу чемпіонів.