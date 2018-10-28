toggle menu
Результати
Турніри
Новини
Футбол 24 Новини футболу Іспанія
ДИНАМО - ЛЬВІВ БАРСЕЛОНА - РЕАЛ МАДРИД ЧОРНОМОРЕЦЬ - КАРПАТИ НАПОЛІ - РОМА

Ель Класіко Барселона – Реал: як Луїс Енріке карав суперників у принципових битвах по обидві сторони барикад

27 жовтня 22:01 1036 Читать на русском
Ель Класіко Барселона – Реал: як Луїс Енріке карав суперників у принципових битвах по обидві сторони барикад
Луїс Енріке в складі двох іспанських грандів

Перед матчем Барселони та Реала у 10-му турі чемпіонату Іспанії "Футбол 24" спільно з MEGOGO пригадує найкращі моменти в історії Класіко.

В історії протистояння Реала і Барселони було зовсім мало гравців, які напряму переїжджали з мадридського гранда в стан "блаугранас". Останнім з таких став Луїс Енріке.

Астурієць з 1991 по 1996 роки виступав у складі Реала. За цей час він взяв участь у 9 Класіко в рамках Прімери, де відсвяткував 2 перемоги. Єдиний гол за Мадрид у принциповому поєдинку Енріке забив у 1995-му, коли "вершкові" знищили суперника з рахунком 5:0.

Ель Класіко Барселона – Реал: як "Іван Грозний" з Луїсом Енріке знищили Барселону на Бернабеу

Коли контракт з Реалом завершився, Луїс перейшов у Барселону. У "синьо-гранатовій" футболці гравець провів 13 Класіко в чемпіонаті, 6 з яких закінчилися перемогою його команди. З каталонської сторони Енріке забив Реалу 6 м'ячів. Згодом у 2014 році він очолив Барселону та виграв з нею дві Прімери та Лігу чемпіонів.

Іспанія10 турКамп Ноу (Барселона)

Барселона - Реал Мадрид: Неділя 28 жовтня 2018

Барселона
Матч завершено
5 : 1
Реал Мадрид
перейти до матчу турнірна таблиця матчі
Теги
Реал Мадрид Реал Мадрид Барселона Барселона Барселона - Реал Мадрид Іспанія Відеоновини Головне Луїс Енріке Луїс Енріке Ретро
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
ВИБІР РЕДАКЦІЇ
Коментарі
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЄ
  • Динамо – Львів: онлайн-відеотрансляція матчу
    Україна — 16:501514 Динамо – Львів: онлайн-відеотрансляція матчу
22
год
:
43
хв
Лаціо
21:30
Інтер
Вгадай результат матчу
Новини
Всі новини
Всі новини
Залиште відгук