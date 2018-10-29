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Эль Класико Барселона – Реал: как Луис Энрике наказывал соперников в принципиальных битвах по обе стороны баррикад

27 октября 22:01 140 Читати українською
Эль Класико Барселона – Реал: как Луис Энрике наказывал соперников в принципиальных битвах по обе стороны баррикад
Луис Энрике в составе двух испанских грандов

Перед матчем Барселоны и Реала в 10-м туре чемпионата Испании "Футбол 24" совместно с MEGOGO вспоминает лучшие моменты в истории Класико.

В истории противостояния Реала и Барселоны было совсем мало игроков, которые напрямую переезжали из мадридского гранда в расположение "блаугранас". Последним из таких стал Луис Энрике.

Астуриець с 1991 по 1996 годы выступал в составе Реала. За это время он принял участие в 9 Класико в рамках Примеры, где отпраздновал 2 победы. Единственный гол за Мадрид в принципиальном поединке Энрике забил в 1995-м, когда "сливочные" уничтожили соперника со счетом 5:0.

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Когда контракт с Реалом истек, Луис перешел в Барселону. В "сине-гранатовой" футболке игрок провел 13 Класико в чемпионате, 6 из которых завершились победой его команды. С каталонской стороны Энрике забил Реалу 6 мячей. Впоследствии в 2014 году он возглавил Барселону и выиграл с ней две Примеры и Лигу чемпионов.

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Барселона - Реал Мадрид: Воскресенье 28 октября 2018

Барселона
Матч окончен
5 : 1
Реал Мадрид
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