Еквадор та Сенегал проводили один з найважливіших матчів 3 туру чемпіонату світу. Звіт про поєдинок читайте на "Футбол 24".

Сподіватися на перемогу Катару над Нідерландами було марно, тому учасники цього матчу повинні були вирішувати долю другої путівки до плей-офф виключно між собою. Еквадор мав на одне очко більше, що давало можливість грати на нічию.

"Бананові" охоче користувалися своїм гандикапом, забившись в оборону на весь перший тайм. Підопічні Густаво Альфаро до перерви завдали всього 2 ударів і жодного в площину! Натомість Сенегал відразу кинувся на ворота Галіндеса. За перші 10 хвилин чудові нагоди мали Гуйє та Діа – обидвом забракло точності. Ісмаїла Сарр розривав свій лівий фланг, але партнери постійно не встигали на його простріли/подачі.

ЧС-2022: Онана покинув розташування збірної Камеруну – примиритись з тренером не вдалось

Коли нульова нічия до відпочинку здавалася неминучою, оборона Еквадору "тріснула". Сарр вже сам вривався до карного майданчика і наткнувся на блок Інкап'є – пенальті! Вінгер Уотфорда підійшов до "позначки" та чітко пробив у нижній кут. Додані 6 хвилин на ЧС-2022 вже нікого не дивують, але цей час запам'ятався лише акторською грою Еннера Валенсії, на яку суддя Клеман Тюрпен не зреагував.

Альфаро вже у перерві провів 2 заміни, і його команда нарешті зарухалась. Особливо відзначились гравці Брайтона, яких у клубі тренує Роберто Де Дзербі. Еступіньян головою пробив неточно, а от Мойзес Кайседо довів еквадорських фанатів до екстазу. Торрес на подачі кутового скинув м'яч таланту "бананових", і той заніс м'яч у ворота.

Щастя Еквадору тривало всього 2 хвилини. Команду підставив Валенсія, який забивав у попередніх двох турах. Форвард Фенербахче прийшов допомагати на штрафному, незграбно переправив чужу подачу на Кулібалі, і капітан сенегальців покарав Еннера – рахунок знову влаштовує африканців!

Еквадор ніби прибило. Залишалося 20 хвилин основного часу, Тюрпен знову додасть 6 хвилин, але команда Альфаро просто зникла. Відповідний настрій передався фанатам "Ла Трі", яких камера ловила страшенно похнюпленими.

1:2 – Еквадор після яскравого старту завершує ЧС-2022 на груповій стадії. Сенегал вирвав другу сходинку і в плей-офф чекає переможця групи В. "Леви Теранги" не виступали на цій стадії з 2002 року, коли нинішній тренер Аліу Сіссе ще був гравцем.

Нідерланди пройшли в 1/8 фіналу ЧС-2022, здобувши спокійну перемогу над Катаром – "ораньє" виграли групу А