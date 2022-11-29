Збірна Катару прощалася з домашнім чемпіонатом світу. Підопічним Фелікса Санчеса Баса в перших двох турах не вдалося набрати бодай одного очка, а рівень футболу господарів виявився занадто слабким. У поєдинку з Нідерландами "бордові" хотіли грюкнути дверима, але об'єктивно шансів на це практично не було.

Недостатньо ефектна перемога" у відеоогляді матчу Нідерланди – Катар – 2:0

Підопічні Луї Ван Гала розчарували на Мундіалі ще більше. Перемога над Сенегалом сталася не по грі, а нічия з Еквадором шокувала не тільки грою, а і статистикою – 2:15 за ударами, 0:10 за пострілами з меж штрафного, 4:10 за розрізними пасами. Все – на користь латиноамериканців. Не цього очікували від грізної машини, якій вдалося розірвати усіх суперників у відборі до ЧС-2022.

Поєдинок проти Катара мав відбілити репутацію збірної Нідерландів. Втім, перший тайм навряд чи сподобався європейським фанам. Голландці, звісно ж, домінували при роботі з м'ячем, але залишали забагато свободи для суперника. Підопічні Фелікса Санчеса не змогли конвертувати її у щось цікаве, однак місцеві вболівальники могли бути задоволеними – гра йшла в обидва боки.

Хоча стартували гості потужно. Так, вже на 4-й хвилині Депай увірвався на лівий край штрафний, але ні йому, ні Классену з відскоку пробити не дали – це зробив Блінд, який завдав удару з кількох метрів. Голкіпер скоротив дистанцію й парирував. На 10-й же шикарна комбінація між Де Йонгом і Классеном завершилась пострілом Френкі в п'ятку Деві. Депай підхопив м'яч і з ходу бахнув над поперечкою.

Втім, після цього гра більш-менш заспокоїлась. До перерви вболівальники побачили всього один момент – зато він завершився голом! Знову відзначився Гакпо, який красиво обігрався з Классеном перед карним майданчиком, хитнув захисника й бахнув у правий нижній кут. 1:0!

Відпочивати команди відправились саме з цими цифрами на табло. Катарські футболісти ще могли сподіватись на камбек, однак всього за кілька секунд після відновлення гри Нідерланди закрили всі питання щодо переможця. Хухі виніс подачу прямо на Депая, той пробив з близької відстані у голкіпера, а Де Йонг випередив усіх захисників (хоча вони мали солідну фору) і вколотив сферу в сітку – 2:0!

Надалі Нідерланди продовжили працювати в економ-режимі. Підопічні Луї Ван Гала виконали своє завдання й поспішали влаштовувати Катару розгром. Тим не менш, свіжий Бергейс на 69-й хвилині таки провів третій гол, який не зарахували через гру рукою.

Вже у компенсований час Бергейс міг відзначитись чисто, прийнявши м'яч на лінії штрафного й завдавши потужного удару. На щастя для господарів, Стівен поцілив у поперечину. Катарці перед цим встигли огризнутись пострілом Ахмеда з меж штрафного – Нопперт парирував. Зрештою, фінальний свисток зафіксував перемогу "помаранчевих" з рахунком 2:0.

Нідерланди виграли групу А, набравши 7 очок. Збірна Катару завершила виступи на Мундіалі, так і не зачепившись бодай за один заліковий бал.

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