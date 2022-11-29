Эквадор и Сенегал проводили один из важнейших матчей 3-го тура чемпионата мира. Отчет о матче читайте на "Футбол 24".

Надеяться на победу Катара над Нидерландами было бесполезно, поэтому участники этого матча должны были решать судьбу второй путевки в плей-офф исключительно между собой. У Эквадора было на одно очко больше, что давало возможность играть на ничью.

"Банановые" охотно пользовались своим гандикапом, забившись в оборону на весь первый тайм. Подопечные Густаво Альфаро до перерыва нанесли всего 2 удара и ни одного в створ! Сенегал же сразу бросился на ворота Галиндеса. За первые 10 минут отличные шансы имели Гуйе и Диа – обоим не хватило точности. Исмаила Сарр разрывал свой левый фланг, но партнеры постоянно не успевали на его прострелы/подачи.

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Когда нулевая ничья к отдыху казалась неизбежной, оборона Эквадора "треснула". Сарр уже сам врывался в штрафную и наткнулся на блок Инкапье – пенальти! Вингер Уотфорда подошел к "точке" и четко пробил в нижний угол. Добавленные 6 минут на ЧМ-2022 уже никого не удивляют, но это время запомнилось только актерской игрой Эннера Валенсии, на которую судья Клеман Тюрпен не среагировал.

Альфаро уже в перерыве провел 2 замены, и его команда наконец-то задвигалась. Особо отличились игроки Брайтона, которых в клубе тренирует Роберто Де Дзерби. Эступиньян головой пробил неточно, а вот Мойзес Кайседо довел эквадорских фанатов до экстаза. Торрес на подаче углового сбросил мяч таланту "банановых", и тот занес мяч в ворота.

Счастье Эквадора длилось всего 2 минуты. Команду подставил Валенсия, забивавший в предыдущих двух турах. Форвард Фенербахче пришел помогать на штрафном, неуклюже переправил чужую подачу на Кулибали, и капитан сенегальцев наказал Эннера – счет снова устраивает африканцев!

Эквадор будто прибило. Оставалось 20 минут основного времени, Тюрпен снова прибавит 6 минут, но команда Альфаро просто исчезла. Соответствующее настроение передалось фанатам "Ла Три", которых камера ловила ужасно унылыми.

1:2 – Эквадор после яркого старта завершает ЧМ-2022 на групповой стадии. Сенегал вырвал вторую строчку и в плей-офф ждет победителя группы В. "Львы Теранги" не выступали на этой стадии с 2002 года, когда нынешний тренер Алиу Сиссе еще был игроком.

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