Ексклюзив із Поворознюком: про колаборантів, Інгулець, Олега Ляшка та Ілона Маска
14:42 - Читать на русском
Президент футбольного клубу Інгулець Олександр Поворознюк відверто поспілкувався з Футбол 24 / Канал 24.
За словом Олександр Григорович, як завше, не поліз до кишені. Про добровольчий батальйон, колаборантів, Олега Ляшка, Інгулець та Ілона Маска – у черговому відео на YouTube-каналі Футбол 24.
До слова, на 4 день повномасштабного вторгнення Росії в Україну президент Інгульця видав емоційну промову на підтримку Зеленського, яка у підсумку лягла на музику та стала хітом. Також чи не одразу Поворознюк створив і очолив добровольче формування територіальної громади.
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