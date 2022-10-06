За словом Олександр Григорович, як завше, не поліз до кишені. Про добровольчий батальйон, колаборантів, Олега Ляшка, Інгулець та Ілона Маска – у черговому відео на YouTube-каналі Футбол 24.

До слова, на 4 день повномасштабного вторгнення Росії в Україну президент Інгульця видав емоційну промову на підтримку Зеленського, яка у підсумку лягла на музику та стала хітом. Також чи не одразу Поворознюк створив і очолив добровольче формування територіальної громади.

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