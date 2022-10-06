За словом Александр Григорьевич, как всегда, не лез в карман. О добровольческом батальоне, коллаборантах, Олеге Ляшко, Ингульце и Илоне Маске – в очередном видео на YouTube-канале Футбол 24.

К слову, на 4-й день полномасштабного вторжения России в Украину президент Ингульца издал эмоциональную речь в поддержку Зеленского, которая в итоге легла на музыку и стала хитом. Также едва ли не сразу Поворознюк создал и возглавил добровольное формирование территориального общества.

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