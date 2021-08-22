Досвідчений півзахисник Каміль Ґросіцкі змінив англійський Вест Бромвіч на Погонь зі Щецина.

33-річний вінгер знову став "портовиком", повідомляє офіційний сайт клубу.

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Ґросіцкі уклав із Погонню контракт за схемою 2+1. До Екстракляси він перебрався на правах вільного агента. Погонь – рідний клуб Ґросіцкі, в якому атакувальний хавбек дебютував на професіональному рівні ще в сезоні 2005/06. Потім уродженець Щецина захищав кольори Легії, Сьйона, Яґеллонії, Сівасспора, Ренна, Халл Сіті та ВБА.

До слова, Погонь наразі йде серед лідерів чемпіонату Польщі. Після п'яти турів в активі "портовиків" 10 очок.

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