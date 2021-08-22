33-летний вингер снова стал "портовцем", сообщает официальный сайт клуба.

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Гросицки заключил с Погонью контракт по схеме 2+1. В Экстраклясу он перебрался на правах свободного агента. Погонь – родной клуб Гросицки, в котором атакующий хавбек дебютировал на профессиональном уровне еще в сезоне 2005/06. Затем уроженец Щецина защищал цвета Легии, Сьона, Ягеллонии, Сивасспора, Ренна, Халл Сити и ВБА.

К слову, Погонь в данный момент идет среди лидеров чемпионата Польши. После пяти туров в активе "портовцев" 10 очков.

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