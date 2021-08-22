У поєдинку 5-го туру чемпіонату Польщі між Гурніком Ленчна та краківською Віслою (1:3) був забитий шедевральний м'яч, який претендуватиме на звання найкращого за підсумками року.

На 48-й хвилині ганський нападник Яу Єбоа став автором шедевру. Отримавши м'яч на лінії штрафного, форвард Вісли зробив посміховисько із захисту суперників та вразив дальній кут воріт Гурніка. Це складно описати словами, потрібно просто побачити. Слалом 24-річного Єбоа вже порівнюють зі знаменитими проходами Пеле.

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Як з'ясувалося, цей гол став переможним у поєдинку. Команда з Кракова здолала суперника з рахунком 3:1 і посідає 4 місце Екстракляси після 5-ти турів (7 очок). Гурнік, який лише цьогоріч піднявся в еліту, замикає турнірну таблицю – 2 пункти. До слова, всі 90 хвилин у поєдинку відіграв українець Сергій Крикун.

Зауважимо, раніше Яу Єбоа перебував у системі Манчестер Сіті, але за першу команду не грав. На правах оренди пограв за Твенте, Лілль, Ов'єдо та Нумансію. У Віслу перебрався влітку 2020-го, а в дебютному сезоні забив 4 голи. У нинішньому чемпіонаті відзначився вже 3-ма результативними ударами в 5-ти матчах.

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