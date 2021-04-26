Румун віддав належне 41-річному фахівцю, який зробив Сассуоло однією з найяскравіших команд Серії А.

Де Дзербі – про пропозицію Шахтаря: Проводжу безсонні ночі в роздумах

"Чи боюсь я можливого приходу Де Дзербі в Шахтар? Ні, я навіть був би щасливий. Він принесе нові ідеї в чемпіонат, тому його запрошення треба вітати", – наводить слова Луческу Тuttomercatoweb.

Нагадаємо, Де Дзербі тренує Сассуоло з літа 2018 року, а раніше працював з Палермо, Беневенто, Фоджою і Дарфо Боаріо. На італійця також претендує Ліон.

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