Агент екс-зірки Шахтаря підтвердив відновлення переговорів з тренером "вовків" Паулу Фонсекою, інформує RomaPress.

Фонсека може "поцупити" трансферну ціль Динамо

Рома хотіла запросити Бернарда ще влітку, однак домовитися з Евертоном не вдалося. У січні клуби спробують знайти альтернативний варіант – обмін голкіпера на атакувального півзахисника. Італійці віддадуть Евертону права на Робіна Ольсена, який наразі лише орендований "ірисками", а Бернард нарешті возз'єднається з Фонсекою.

Додамо, що бразилець у поточному сезоні провів лише 9 матчів за Евертон, відзначився 2 голами та асистом. Ольсен відіграв 3 поєдинки, двічі пропустив і одного разу зберіг ворота "сухими".

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